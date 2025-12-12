BLMA VS FLAMMES CAROLO Lattes

BLMA VS FLAMMES CAROLO

Rue des Jonquilles Lattes Hérault

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

2026-01-04

Ligue féminine de basket

Le BLMA de LATTES affrontera Flammes Carolo le 04 janvier 2026 à 10h30 au Palais des Rencontres de Lattes.

Venez supporter votre équipe favorite !

Rue des Jonquilles Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 81 63 50

English :

Women’s Basketball League

BLMA de LATTES will face Flammes Carolo on January 04, 2026 at 10:30 am at the Palais des Rencontres in Lattes.

Come and support your favorite team!

