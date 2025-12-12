BLMA VS FLAMMES CAROLO Lattes
BLMA VS FLAMMES CAROLO Lattes dimanche 4 janvier 2026.
Rue des Jonquilles Lattes Hérault
Tarif : – –
Ligue féminine de basket
Le BLMA de LATTES affrontera Flammes Carolo le 04 janvier 2026 à 10h30 au Palais des Rencontres de Lattes.
Venez supporter votre équipe favorite !
Rue des Jonquilles Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 81 63 50
English :
Women’s Basketball League
BLMA de LATTES will face Flammes Carolo on January 04, 2026 at 10:30 am at the Palais des Rencontres in Lattes.
Come and support your favorite team!
L’événement BLMA VS FLAMMES CAROLO Lattes a été mis à jour le 2025-12-10 par 34 OT MONTPELLIER