BLMA VS KP BRNO Lattes
BLMA VS KP BRNO Lattes mercredi 29 octobre 2025.
BLMA VS KP BRNO
Rue des Jonquilles Lattes Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Eurocup
Le BLMA de LATTES affrontera KP BRNO le 29 octobre 2025 à 19h au Palais des Sports de Lattes.
Venez supporter votre équipe favorite !
Rue des Jonquilles Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 81 63 50
English :
Eurocup
BLMA de LATTES will face KP BRNO on October 29, 2025 at 7pm at the Palais des Sports in Lattes.
Come and support your favorite team!
German :
Eurocup
BLMA de LATTES wird am 29. Oktober 2025 um 19 Uhr im Palais des Sports de Lattes gegen KP BRNO antreten.
Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!
Italiano :
Eurocup
Il LATTES BLMA affronterà il KP BRNO il 29 ottobre 2025 alle 19.00 al Palais des Sports di Lattes.
Venite a sostenere la vostra squadra preferita!
Espanol :
Eurocopa
El LATTES BLMA se enfrentará al KP BRNO el 29 de octubre de 2025 a las 19:00 horas en el Palais des Sports de Lattes.
¡Ven a apoyar a tu equipo favorito!
L’événement BLMA VS KP BRNO Lattes a été mis à jour le 2025-10-20 par 34 OT MONTPELLIER