BLMA VS KP BRNO Lattes

BLMA VS KP BRNO Lattes mercredi 29 octobre 2025.

BLMA VS KP BRNO

Rue des Jonquilles Lattes Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Eurocup

Le BLMA de LATTES affrontera KP BRNO le 29 octobre 2025 à 19h au Palais des Sports de Lattes.

Venez supporter votre équipe favorite !

Rue des Jonquilles Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 81 63 50

English :

Eurocup

BLMA de LATTES will face KP BRNO on October 29, 2025 at 7pm at the Palais des Sports in Lattes.

Come and support your favorite team!

German :

Eurocup

BLMA de LATTES wird am 29. Oktober 2025 um 19 Uhr im Palais des Sports de Lattes gegen KP BRNO antreten.

Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!

Italiano :

Eurocup

Il LATTES BLMA affronterà il KP BRNO il 29 ottobre 2025 alle 19.00 al Palais des Sports di Lattes.

Venite a sostenere la vostra squadra preferita!

Espanol :

Eurocopa

El LATTES BLMA se enfrentará al KP BRNO el 29 de octubre de 2025 a las 19:00 horas en el Palais des Sports de Lattes.

¡Ven a apoyar a tu equipo favorito!

