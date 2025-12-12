BLMA VS LA ROCHE VENDÉE Lattes

BLMA VS LA ROCHE VENDÉE

Rue des Jonquilles Lattes Hérault

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Ligue féminine de basket

Le BLMA de LATTES affrontera la Roche Vendée le 10 janvier 2026 à 19h au Palais des Rencontres de Lattes.

Venez supporter votre équipe favorite !

Rue des Jonquilles Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 81 63 50

English :

Women’s Basketball League

LATTES BLMA will face Roche Vendée on January 10, 2026 at 7pm at the Palais des Rencontres in Lattes.

Come and support your favorite team!

