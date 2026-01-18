BLMA VS LANDERNEAU

Rue des Jonquilles Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Ligue féminine de basket

Le BLMA de LATTES affrontera Landerneau le 07 mars 2026 à 19h au Palais des Rencontres de Lattes.

Venez supporter votre équipe favorite !

Rue des Jonquilles Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 81 63 50

English :

Women’s Basketball League

BLMA de LATTES will face Landerneau on March 07, 2026 at 7pm at the Palais des Rencontres in Lattes.

Come and support your favorite team!

L’événement BLMA VS LANDERNEAU Lattes a été mis à jour le 2026-01-16 par 34 OT MONTPELLIER