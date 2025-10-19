BLMA VS LDLC ASVEL FÉMININ Lattes
BLMA VS LDLC ASVEL FÉMININ Lattes dimanche 19 octobre 2025.
BLMA VS LDLC ASVEL FÉMININ
Rue des Jonquilles Lattes Hérault
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Ligue féminine de basket
Le BLMA de LATTES affrontera LDLC Asvel féminin le 19 octobre 2025 à 16h30 au Palais des Sports de Lattes.
Venez supporter votre équipe favorite !
Rue des Jonquilles Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 81 63 50
English :
Women’s Basketball League
BLMA de LATTES will face LDLC Asvel féminin on October 19, 2025 at 4:30pm at the Palais des Sports in Lattes.
Come and support your favorite team!
German :
Basketball-Liga der Frauen
BLMA de LATTES wird am 19. Oktober 2025 um 16:30 Uhr im Palais des Sports in Lattes gegen LDLC Asvel Frauen antreten.
Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!
Italiano :
Campionato di basket femminile
La LATTES BLMA affronterà la LDLC Asvel di basket femminile il 19 ottobre 2025 alle 16.30 al Palais des Sports di Lattes.
Venite a sostenere la vostra squadra preferita!
Espanol :
Liga de baloncesto femenino
El LATTES BLMA se enfrentará al LDLC Asvel de baloncesto femenino el 19 de octubre de 2025 a las 16.30 horas en el Palais des Sports de Lattes.
¡Ven a apoyar a tu equipo favorito!
L’événement BLMA VS LDLC ASVEL FÉMININ Lattes a été mis à jour le 2025-09-17 par 34 OT MONTPELLIER