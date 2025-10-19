BLMA VS LDLC ASVEL FÉMININ Lattes

BLMA VS LDLC ASVEL FÉMININ Lattes dimanche 19 octobre 2025.

BLMA VS LDLC ASVEL FÉMININ

Rue des Jonquilles Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Ligue féminine de basket

Le BLMA de LATTES affrontera LDLC Asvel féminin le 19 octobre 2025 à 16h30 au Palais des Sports de Lattes.

Venez supporter votre équipe favorite !

Ligue féminine de basket

Le BLMA de LATTES affrontera LDLC Asvel féminin le 19 octobre 2025 à 16h30 au Palais des Sports de Lattes.

Venez supporter votre équipe favorite ! .

Rue des Jonquilles Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 81 63 50

English :

Women’s Basketball League

BLMA de LATTES will face LDLC Asvel féminin on October 19, 2025 at 4:30pm at the Palais des Sports in Lattes.

Come and support your favorite team!

German :

Basketball-Liga der Frauen

BLMA de LATTES wird am 19. Oktober 2025 um 16:30 Uhr im Palais des Sports in Lattes gegen LDLC Asvel Frauen antreten.

Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!

Italiano :

Campionato di basket femminile

La LATTES BLMA affronterà la LDLC Asvel di basket femminile il 19 ottobre 2025 alle 16.30 al Palais des Sports di Lattes.

Venite a sostenere la vostra squadra preferita!

Espanol :

Liga de baloncesto femenino

El LATTES BLMA se enfrentará al LDLC Asvel de baloncesto femenino el 19 de octubre de 2025 a las 16.30 horas en el Palais des Sports de Lattes.

¡Ven a apoyar a tu equipo favorito!

L’événement BLMA VS LDLC ASVEL FÉMININ Lattes a été mis à jour le 2025-09-17 par 34 OT MONTPELLIER