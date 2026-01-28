BLMA VS LUBLIN

Rue des Jonquilles Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Eurocup quart de finale

Le BLMA de LATTES affrontera Lublin (Pologne) en match retour le 12 février 2026 au Palais des Rencontres de Lattes.

Venez supporter votre équipe favorite !

Eurocup quart de finale

Le BLMA de LATTES affrontera Lublin (Pologne) en match retour le 12 février 2026 au Palais des Rencontres de Lattes.

Venez supporter votre équipe favorite ! .

Rue des Jonquilles Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 81 63 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Eurocup quarter-finals

LATTES BLMA will face Lublin (Poland) in the return leg on February 12, 2026 at the Palais des Rencontres in Lattes.

Come and support your favorite team!

L’événement BLMA VS LUBLIN Lattes a été mis à jour le 2026-01-26 par 34 OT MONTPELLIER