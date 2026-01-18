BLMA VS MECHELEN Lattes
BLMA VS MECHELEN Lattes jeudi 22 janvier 2026.
BLMA VS MECHELEN
Rue des Jonquilles Lattes Hérault
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
1/8 ème de finales Eurocup
Le BLMA de LATTES affrontera Mechelen le 22 janvier 2026 à 20h au Palais des Sports de Lattes.
Venez supporter votre équipe favorite !
1/8 ème de finales Eurocup
Le BLMA de LATTES affrontera Mechelen le 22 janvier 2026 à 20h au Palais des Sports de Lattes.
Venez supporter votre équipe favorite ! .
Rue des Jonquilles Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 81 63 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
1/8th finals Eurocup
LATTES BLMA will face Mechelen on January 22, 2026 at 8pm at the Palais des Sports in Lattes.
Come and support your favorite team!
L’événement BLMA VS MECHELEN Lattes a été mis à jour le 2026-01-16 par 34 OT MONTPELLIER