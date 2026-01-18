BLMA VS MECHELEN

Rue des Jonquilles Lattes Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

1/8 ème de finales Eurocup

Le BLMA de LATTES affrontera Mechelen le 22 janvier 2026 à 20h au Palais des Sports de Lattes.

Venez supporter votre équipe favorite !

Rue des Jonquilles Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 81 63 50

English :

1/8th finals Eurocup

LATTES BLMA will face Mechelen on January 22, 2026 at 8pm at the Palais des Sports in Lattes.

Come and support your favorite team!

L’événement BLMA VS MECHELEN Lattes a été mis à jour le 2026-01-16 par 34 OT MONTPELLIER