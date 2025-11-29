BLMA VS TOULOUSE Lattes

BLMA VS TOULOUSE

Rue des Jonquilles Lattes Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Ligue féminine de basket

Le BLMA de LATTES affrontera Toulouse le 21 décembre 2025 à 15h30 au Palais des Sports de Lattes.

Venez supporter votre équipe favorite !

Rue des Jonquilles Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 81 63 50

English :

Women’s Basketball League

BLMA de LATTES will face Toulouse on December 21, 2025 at 3:30pm at the Palais des Sports in Lattes.

Come and support your favorite team!

