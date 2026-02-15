BLMA VS VILLENEUVE D’ASCQ Lattes

BLMA VS VILLENEUVE D’ASCQ

Match de Coupe de France

Le BLMA de LATTES affrontera Villeneuve d’Ascq le 28 février 2026 à 20h au Palais des Rencontres de Lattes.

Venez supporter votre équipe favorite !

Rue des Jonquilles Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 81 63 50

English :

French Cup match

BLMA de LATTES will face Villeneuve d’Ascq on February 28, 2026 at 8pm at the Palais des Rencontres in Lattes.

Come and support your favorite team!

