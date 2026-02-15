BLMA VS VILLENEUVE D’ASCQ Lattes
BLMA VS VILLENEUVE D’ASCQ Lattes samedi 28 février 2026.
BLMA VS VILLENEUVE D’ASCQ
Rue des Jonquilles Lattes Hérault
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Match de Coupe de France
Le BLMA de LATTES affrontera Villeneuve d’Ascq le 28 février 2026 à 20h au Palais des Rencontres de Lattes.
Venez supporter votre équipe favorite !
Rue des Jonquilles Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 81 63 50
English :
French Cup match
BLMA de LATTES will face Villeneuve d’Ascq on February 28, 2026 at 8pm at the Palais des Rencontres in Lattes.
Come and support your favorite team!
L’événement BLMA VS VILLENEUVE D’ASCQ Lattes a été mis à jour le 2026-02-13 par 34 OT MONTPELLIER