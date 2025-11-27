BLMA VS ZKK RAGUSA Lattes

BLMA VS ZKK RAGUSA

Rue des Jonquilles Lattes Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Eurocup

Le BLMA de LATTES affrontera ZKK Ragusa le 27 Novembre 2025 à 20h au Palais des Sports de Lattes.

Venez supporter votre équipe favorite !

Rue des Jonquilles Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 81 63 50

English :

Eurocup

BLMA de LATTES will face ZKK Ragusa on November 27, 2025 at 8pm at the Palais des Sports in Lattes.

Come and support your favorite team!

German :

Eurocup

BLMA de LATTES wird am 27. November 2025 um 20 Uhr im Palais des Sports de Lattes gegen ZKK Ragusa antreten.

Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!

Italiano :

Eurocup

Il LATTES BLMA affronterà lo ZKK Ragusa il 27 novembre 2025 alle 20:00 al Palais des Sports di Lattes.

Venite a sostenere la vostra squadra preferita!

Espanol :

Eurocopa

El LATTES BLMA se enfrentará al ZKK Ragusa el 27 de noviembre de 2025 a las 20:00 horas en el Palacio de Deportes de Lattes.

¡Ven a apoyar a tu equipo favorito!

