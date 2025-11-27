BLMA VS ZKK RAGUSA Lattes
BLMA VS ZKK RAGUSA Lattes jeudi 27 novembre 2025.
BLMA VS ZKK RAGUSA
Rue des Jonquilles Lattes Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Eurocup
Le BLMA de LATTES affrontera ZKK Ragusa le 27 Novembre 2025 à 20h au Palais des Sports de Lattes.
Venez supporter votre équipe favorite !
Eurocup
Le BLMA de LATTES affrontera ZKK Ragusa le 27 Novembre 2025 à 20h au Palais des Sports de Lattes.
Venez supporter votre équipe favorite ! .
Rue des Jonquilles Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 81 63 50
English :
Eurocup
BLMA de LATTES will face ZKK Ragusa on November 27, 2025 at 8pm at the Palais des Sports in Lattes.
Come and support your favorite team!
German :
Eurocup
BLMA de LATTES wird am 27. November 2025 um 20 Uhr im Palais des Sports de Lattes gegen ZKK Ragusa antreten.
Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!
Italiano :
Eurocup
Il LATTES BLMA affronterà lo ZKK Ragusa il 27 novembre 2025 alle 20:00 al Palais des Sports di Lattes.
Venite a sostenere la vostra squadra preferita!
Espanol :
Eurocopa
El LATTES BLMA se enfrentará al ZKK Ragusa el 27 de noviembre de 2025 a las 20:00 horas en el Palacio de Deportes de Lattes.
¡Ven a apoyar a tu equipo favorito!
L’événement BLMA VS ZKK RAGUSA Lattes a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT MONTPELLIER