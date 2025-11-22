BL!NDMAN PLAYS MOONDOG THEATRE DE L’ARCHIPEL THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Carré Perpignan
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Théâtre de l’Archipel Le collectif flamand Bl!ndman s’empare du répertoire de l’américain Moondog, artiste hors norme, auteur d’une oeuvre considérable qui navigue du contrepoint baroque aux rythmiques jazz, en passant par les musiques tribales. Bienvenue dans un monde sonore merveilleux, à nul autre pareil.
Théâtre de l’Archipel Flemish collective Bl!ndman takes on the repertoire of American artist Moondog, author of a considerable body of work ranging from baroque counterpoint to jazz rhythms and tribal music. Welcome to a wonderful world of sound like no other.
Théâtre de l’Archipel Das flämische Kollektiv Bl!ndman nimmt sich des Repertoires des Amerikaners Moondog an, eines außergewöhnlichen Künstlers, der ein umfangreiches Werk geschaffen hat, das sich vom barocken Kontrapunkt über Jazzrhythmen bis hin zu Stammesmusiken erstreckt. Willkommen in einer wunderbaren Klangwelt, die ihresgleichen sucht.
Théâtre de l’Archipel Il collettivo fiammingo Bl!ndman affronta il repertorio dell’artista americano Moondog, straordinario creatore di un considerevole corpus di opere che spaziano dal contrappunto barocco ai ritmi jazz e alla musica tribale. Benvenuti in un meraviglioso mondo sonoro senza precedenti.
Théâtre de l’Archipel El colectivo flamenco Bl!ndman aborda el repertorio del artista estadounidense Moondog, extraordinario creador de una obra considerable que va del contrapunto barroco a los ritmos de jazz y la música tribal. Bienvenido a un maravilloso mundo sonoro sin igual.
