Blob à la loupe, Le Dôme, Caen

Blob à la loupe Samedi 28 mars, 14h00 Le Dôme Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T14:00:00+01:00 – 2026-03-28T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T14:00:00+01:00 – 2026-03-28T16:00:00+01:00

Venez découvrir ce qu’est un protocole scientifique et comment le suivre, avec un objet d’étude bien curieux pour ces expériences : le Blob !

Cet être unicellulaire jaune est pourvu d’aptitudes surprenantes : détecter la présence de nourriture alors qu’il n’a ni bouche ni yeux, ou encore se déplacer jusqu’à 1 centimètre toutes les heures alors qu’il n’a ni jambes, ni pattes. Il est aussi capable de cicatriser alors qu’il a été découpé en morceaux !

Cette curiosité quasi-immortelle ne craint que la lumière et la sécheresse. Alors, ça vous tente de repousser ses limites ? Pour se faire, il faudra expérimenter de nouvelles façons d’envisager le Blob. Comment changer le regard sur ses aptitudes déjà connues ? À quoi pourrait-il bien nous servir ? Doit-on modifier notre façon de voir le vivant ?

Si vous souhaitez prendre part à l’aventure et mener des expériences avec le Blob, n’oubliez de vous inscrire, c’est gratuit !

Le Dôme 3 esplanade Stéphane Hessel 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 06 60 50 https://preproduction.ledome.info/event

Venez mener des expériences avec le Blob et découvrez ce qu’est un protocole scientifique !