Blob , Fuckheadbubblegum de Steven PARINO Dijon

11 Rue des Forges Dijon Côte-d’Or

Début : 2025-07-18 09:30:00

fin : 2025-09-23 18:30:00

2025-07-18

Steven Parrino (1958, New York 2005, New York) est un artiste américain qui s’illustre aussi bien dans les arts plastiques que dans la performance et l’art sonore.

À travers ses peintures contemporaines du mouvement punk et son refus de distinguer culture élitiste et culture populaire, il s’impose comme une figure majeure de la scène artistique new-yorkaise, contribuant à renouveler la création dans les années 1980, 1990 et 2000.

À l’invitation de Dijon Bourgogne Tourisme et Congrès, sa sculpture Blob (Fuckheadbubblegum), issue de la collection du Consortium Museum, est installée dans la chapelle des Élus, face à La Déposition de croix de Jean Jouvenet. Il y reproduit une boule de toile rose froissée, serrée par un ruban adhésif. Cette masse informe évoque un chewing-gum mâché et jeté par terre impression renforcée par son exposition directe sur le sol de la chapelle. Cette œuvre opère un glissement de la peinture vers la sculpture son volume ample rappelle le drapé baroque et fait écho aux deux sculptures de style rocaille qui encadrent l’entrée de la chapelle. Parrino revisite ainsi le motif du drapé. .

11 Rue des Forges Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

