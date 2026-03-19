Bloc escalade / CO Gymnase Beaulieu Rennes Mardi 28 avril, 17h30 Ille-et-Vilaine

Bloc escalade et course d’orientation Salle de bloc de Beaulieu

Découvrez ces activités le mardi **28 avril 2026 de 17h00 à 19h00**.

Inscription sur [votre espace SIUAPS](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/my/) à **partir du 24 mars 2026**.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-28T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-28T19:30:00.000+02:00

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https://siuaps.univ-rennes.fr/les-installations-sportives

Gymnase Beaulieu Gymnase de Beaulieu, campus de Beaulieu, Université de Rennes 1, 263 Av. Général Leclerc, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine



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