Block Party Chevigny-Saint-Sauveur

Block Party

Esplanade de la Saussaie repli en intérieur Chevigny-Saint-Sauveur Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2026-02-28
2026-02-28

Par Radio Kaizman. Radio Kaizman proposent un cocktail détonnant et unique ! Ce brass-band hip-hop et ses deux vocalistes vous transmettront une irrésistible envie de bouger et de chanter tout au long de ce spectacle festif. Une immersion dans l’esprit des  Block parties  , ces fêtes de quartier improvisées dans les rues pour les habitants, apparues aux États-Unis dans les années 70.   .

Esplanade de la Saussaie repli en intérieur Chevigny-Saint-Sauveur 21800 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 64 71 64 95 

