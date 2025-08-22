Block Party Chevigny-Saint-Sauveur
Block Party Chevigny-Saint-Sauveur samedi 28 février 2026.
Block Party
Esplanade de la Saussaie repli en intérieur Chevigny-Saint-Sauveur Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Par Radio Kaizman. Radio Kaizman proposent un cocktail détonnant et unique ! Ce brass-band hip-hop et ses deux vocalistes vous transmettront une irrésistible envie de bouger et de chanter tout au long de ce spectacle festif. Une immersion dans l’esprit des Block parties , ces fêtes de quartier improvisées dans les rues pour les habitants, apparues aux États-Unis dans les années 70. .
Esplanade de la Saussaie repli en intérieur Chevigny-Saint-Sauveur 21800 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 64 71 64 95
