Block Party Etang du Pâquis Combertault

Block Party Etang du Pâquis Combertault vendredi 5 juin 2026.

Block Party

Etang du Pâquis 9 route de Challanges Combertault Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Par Radio Kaizman. Radio Kaizman proposent un cocktail détonnant et unique ! Ce brass-band hip-hop et ses deux vocalistes vous transmettront une irrésistible envie de bouger et de chanter tout au long de ce spectacle festif. Une immersion dans l’esprit des Block parties , ces fêtes de quartier improvisées dans les rues pour les habitants, apparues aux États-Unis dans les années 70.

Buvette/Restauration.

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental. .

Etang du Pâquis 9 route de Challanges Combertault 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Bibliothequecombertault21@orange.fr

English : Block Party

German : Block Party

Italiano :

Espanol :

L’événement Block Party Combertault a été mis à jour le 2025-08-26 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)