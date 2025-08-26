Block Party Etang du Pâquis Combertault
Block Party Etang du Pâquis Combertault vendredi 5 juin 2026.
Block Party
Etang du Pâquis 9 route de Challanges Combertault Côte-d'Or
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05
2026-06-05
Par Radio Kaizman. Radio Kaizman proposent un cocktail détonnant et unique ! Ce brass-band hip-hop et ses deux vocalistes vous transmettront une irrésistible envie de bouger et de chanter tout au long de ce spectacle festif. Une immersion dans l’esprit des Block parties , ces fêtes de quartier improvisées dans les rues pour les habitants, apparues aux États-Unis dans les années 70.
Buvette/Restauration.
Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental. .
Etang du Pâquis 9 route de Challanges Combertault 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Bibliothequecombertault21@orange.fr
