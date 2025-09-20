Block Party – DJ set Théâtre des Salins Martigues

Block Party – DJ set Samedi 20 septembre, 17h30 Théâtre des Salins Bouches-du-Rhône

Réservation conseillée

Block Party -,DJ set pour enfants de 6 à 14 ans

De Jann Gallois, co-directrice de l’Agora de Montpellier

La Block Party est un fête de quartier participative devenue le berceau de la culture hip-hop à New-York. Jann Gallois en propose une version pour les enfants et les invite à entrer dans l’univers de ce courant emblématique.Sur un mix live, les danseurs de la compagnie guideront les enfants dans les différents mouvements de danse du hip-hop comme le break et le popping. Un moment festif et participatif réjouissant !

Théâtre des Salins 19 quai Paul Doumer, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 0442490200 https://les-salins.net La scène nationale de Martigues s'attache à proposer une programmation transdisciplinaire. Théâtre, danse, cirque, musique, nouvelles technologies, expositions… se succèdent pour voir, rencontrer, et découvrir des artistes français ou internationaux. Les plus grands noms y côtoient ainsi des artistes émergents.

La plupart des spectacles se déroulent dans l’une des deux salles du théâtre, mais aussi, par le biais d’événements comme le Train Bleu, à l’extérieur, hors de ses murs, à la rencontre du public.

