Block Party Hip Hop part 2 La Volière Montceau-les-Mines

Block Party Hip Hop part 2

La Volière 12 rue des Oiseaux Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-12-05 20:30:00

fin : 2025-12-05 23:00:00

2025-12-05

La deuxième étape de la Block party de La Volière, ça se passe le vendredi 5 décembre et on vous a préparé du lourd, car ce ne sera rien de moins que deux rappeurs nord-américains qui viendront faire chauffer la scène de La Volière !!

Au programme

Bo Gus Rap London, Ontario

Bo Gus est un rappeur originaire de London, au Canada. Il fait partie intégrante de la scène hip-hop locale, dynamique et florissante, depuis son premier concert en 2000. Ce poète dans l’âme, rappeur de profession, est depuis lors un acteur incontournable du hip-hop local. Il a collaboré avec des artistes tels que FatLip, Deca, Ceschi, Sole, Factor, Kirby Dominant, James P Honey et bien d’autres. Avec cinq albums à son actif (deux en solo et trois avec son ancien duo PhonopHoniC), il possède un catalogue très apprécié et reconnu, que vous ne manquerez pas de savourer. Un nouvel album solo est actuellement en préparation avec des producteurs de renom ; restez à l’affût ! Avec toute notre affection, Bo Gus.

Marrow Rap Toronto, Ontario

Marrow ROAM, anciennement connu sous le nom de Routiger Slob, est un artiste multidisciplinaire né à Kingston et installé à Toronto.

Artiste hip-hop dans l’âme, il est également auteur, MC, beatmaker, producteur de musique électronique, artiste muraliste (à l’aérosol) et peintre sur toile. Il pratique aussi la photographie de voyage et de rue à ses heures perdues.

Il tourne depuis 12 ans et, depuis 2009, il a sorti 16 projets, dont des mixtapes instrumentales, des albums conceptuels, des EPs collaboratifs, des singles et de nombreuses collaborations de production. Il travaille actuellement sur son prochain album solo.

Immanquable !! .

pertesetfracas@outlook.fr

English : Block Party Hip Hop part 2

