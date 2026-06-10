BLOCK PARTY Parc des Hautes-Ourmes Rennes Dimanche 5 juillet, 12h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

La Block Party, fête de quartier regroupant le voisinage autour de musiciens et de nourriture afroaméricaine, a joué un rôle prépondérant dans la culture hip-hop américaine des années 70.

La Block Party, fête de quartier regroupant le voisinage autour de musiciens et de nourriture afroaméricaine, a joué un rôle prépondérant dans la culture hip-hop américaine des années 70. Découvrez ou redécouvrez la Block Party rennaise de Dooinit et rejoignez le parc des Hautes-Ourmes autour d’un barbecue, de jeux pour enfants, d’une animation breakdance avec la compagnie Primitif et d’une initiation au graffiti avec le Fresh Street Art. Des transats et un espace aménagé pour les amateurs et amatrices de danse seront mis à disposition.

Le duo Juben, composé des DJ’s Chilly Jay et Bassline, mettra cette journée en musique avec un set 100% vinyle. Juben, c’est l’alchimie entre Chilly Jay et Bassline, DJ unis depuis 20 ans par l’amour des disques vinyles et de la fête. Leurs sets se nourrissent de disco jazz et autres musiques afro-latines dans une fusion organique et électronique. Leur credo ? Des grooves authentiques, une énergie contagieuse et une complicité palpable derrière les platines. Un beau dimanche en perspective !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-05T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-05T17:00:00.000+02:00

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https://www.lestombeesdelanuit.com

Parc des Hautes-Ourmes Parc des Hautes Ourmes, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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