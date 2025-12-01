Blockbuster Théâtre des Ursulines, grand comble Château-Gontier-sur-Mayenne

Blockbuster

Théâtre des Ursulines, grand comble 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 26.5 – 26.5 – 26.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 20:30:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Collectif Mensuel

Une incroyable brochette de stars américaines au service d’une fable explosive, drôle et résolument politique !

Blockbuster est un O.V.N.I. théâtral, une pièce-film parodique réalisée à partir de 1400 plans puisés dans 160 films hollywoodiens. De ce montage titanesque naît un blockbuster au scénario inédit une fable sur la violence de la classe dominante à l’égard du peuple où l’humour se conçoit comme un instrument de contestation. Tous les ingrédients du blockbuster sont réunis dans cet astucieux collage avec des héros manichéens, des courses poursuites et des explosions spectaculaires.

Le Collectif Mensuel assure en direct avec dextérité le doublage des voix, les bruitages faits maison et la musique live. Rien n’est laissé au hasard et c’est jubilatoire !

théâtre | musique | cinéma

mardi 16 décembre 2025 20h30

Théâtre des Ursulines

à partir de 14 ans

Spectacle en audiodescription avec Marina Guittois.

Rendez-vous à 19h45 pour remise du matériel et la médiation avant le spectacle.

durée 1h20

placement numéroté

tarif B

Liste d’attente !!! .

Théâtre des Ursulines, grand comble 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

English :

Collectif Mensuel

L’événement Blockbuster Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-12-03 par SUD MAYENNE