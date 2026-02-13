Blockbuster ~ Collectif Mensuel, Le Grand Sud, Lille

Blockbuster ~ Collectif Mensuel Jeudi 5 mars, 19h00 Le Grand Sud Nord

Spectacle présenté dans le cadre du festival « Youth is Great #11 » du Grand Bleu !

Ciné-concert, bruitage – Tout public dès 14 ans

Le soir, souvent, nous glisse entre les doigts, comme une poignée de sable… Une glissade vers un ailleurs mystérieux, et qui peut faire peur : la nuit, et avec elle l’impératif de s’endormir ! Pourquoi faut-il en passer par ce chemin pour rejoindre demain ? Comme tou·te·s les parents, Lola Naymark a entendu beaucoup de « maman, j’arrive pas à dormir ! » et lu des centaines d’histoires du soir. Elle transforme ici dans une fable les rituels du coucher en récits miniatures et leur donne l’apparence d’un cérémonial magique vers cette expérience de transcendance merveilleuse : faire de beaux rêves.

Le marchand de sable est coproducteur de ce spectacle : il fournit pour l’occasion un grand bac à sable en guise de décor. De son caractère malléable surgissent des formes, des êtres et des situations sculptées par Coralie Brugier. Le sable recèle toujours des surprises.

Spectacle présenté au Grand Sud à Lille en coréalisation avec Le Grand Sud.

Ce spectacle a été programmé par le comité de jeunes programmateur·ice·s du Grand Bleu lors de la saison 2024/2025 dans le cadre du projet « J’peux pas, j’ai prog » en collaboration avec le collège Levi-Strauss. Ces dernier·ère·s ont également rédigé le texte de présentation du spectacle.

Un film hollywoodien made in Liège qui met en scène Brad Pitt, une bouillotte, Meryl Streep et une bonne dose d’humour belge.

Collectif Mensuel