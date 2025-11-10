Blockchain & Privacy : enjeux et encadrements juridiques Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil Rennes
Blockchain & Privacy : enjeux et encadrements juridiques Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil Rennes lundi 10 novembre 2025.
Damien Franchi soutiendra sa thèse le lundi 10 novembre 2025.
Le laboratoire IODE a le plaisir de vous annoncer la soutenance de thèse de [**Damien Franchi**](https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/damien-franchi), mention Droit, intitulée : _Blockchain & Privacy : Enjeux et encadrements juridiques_.
**Lundi 10 novembre 2025 à 14h30**
à la Faculté de droit et de science politique de Rennes – Salle du Conseil,
devant le jury composé de :
* BOUVERESSE Aude, Professeur, Université de Strasbourg, Rapporteur,
* DOUVILLE Thibault, Professeur, Université de Caen, Rapporteur,
* MARTIN BARITEAU Florian, Professeur, Université d’Ottawa (Canada),
* LATIL Arnaud, MCF HDR, Sorbonne Université Paris,
* PARIS Timothée, Conseiller d’Etat, Conseil d’Etat à Paris,
* BERTRAND Brunessen, Professeur, Université de Rennes, Co-directrice de thèse,
* TURGIS Sandrine, MCF HDR, Université de Rennes, Co-directrice de thèse.
Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes