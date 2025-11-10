Blockchain & Privacy : enjeux et encadrements juridiques Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil Rennes

Blockchain & Privacy : enjeux et encadrements juridiques Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil Rennes Lundi 10 novembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

Damien Franchi soutiendra sa thèse le lundi 10 novembre 2025.

Le laboratoire IODE a le plaisir de vous annoncer la soutenance de thèse de [**Damien Franchi**](https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/damien-franchi), mention Droit, intitulée : _Blockchain & Privacy : Enjeux et encadrements juridiques_.

**Lundi 10 novembre 2025 à 14h30**

à la Faculté de droit et de science politique de Rennes – Salle du Conseil,

devant le jury composé de :

* BOUVERESSE Aude, Professeur, Université de Strasbourg, Rapporteur,

* DOUVILLE Thibault, Professeur, Université de Caen, Rapporteur,

* MARTIN BARITEAU Florian, Professeur, Université d’Ottawa (Canada),

* LATIL Arnaud, MCF HDR, Sorbonne Université Paris,

* PARIS Timothée, Conseiller d’Etat, Conseil d’Etat à Paris,

* BERTRAND Brunessen, Professeur, Université de Rennes, Co-directrice de thèse,

* TURGIS Sandrine, MCF HDR, Université de Rennes, Co-directrice de thèse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-10T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-10T18:30:00.000+01:00

https://droit.univ-rennes.fr/

Faculté de droit et de science politique – Salle du Conseil 9 rue Jean Macé, 35042 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine