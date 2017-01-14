Blockprint & Poésie Maison de la Conversation Paris
Venez participer à l’atelier « Blockprint & Poésie », une expérience créative et sensible pour tisser le geste et le mot.
Retrouvez-nous à la maison de la Conversation le vendredi 20 mars de 14h à 17h. Dans le cadre du mois des droits des femmes, cet atelier invite le textile à rencontrer la poésie. Le blockprint devient une empreinte de nos mains, un motif répété qui raconte et révèle, tandis que la poésie vient prolonger le geste pour créer des échos entre le faire et le ressentir.
Pendant trois heures, vous explorerez la matière, la couleur et le rythme de l’impression, avant de faire vibrer les mots avec les textures créées. Chaque trace devient un récit, à la fois intime et collectif, dans un espace bienveillant limité à 15 participant·es pour cultiver l’attention et la proximité.
Date
Vendredi 20 mars 2026
Horaires
14h à 17h
Tarif
Gratuit (sur inscription – limite de 15 participant·es)
Animation / Organisation
Badouce
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
gratuit Tout public. Jusqu’à 10 ans.
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.com/e/blockprint-poesie-tickets-1982828047065?aff=oddtdtcreator communication@maisondelaconversation.org
