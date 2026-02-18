Blocks League Esplanade Gisèle Halimi Marseille 2e Arrondissement

Blocks League

Samedi 28 mars 2026 de 18h à 23h59. Esplanade Gisèle Halimi 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28 23:59:00

2026-03-28

Après avoir électrisé la capitale lors de sa première édition, la Blocks League s’associe à Nike pour une saison 2 qui va bousculer le running urbain en devenant un événement national en passant par Paris, Marseille et Lille.

Au programme des qualifications directes pour la finale, plusieurs formats en solo ou en équipe et 20 000 € de primes à gagner sur les courses.





Ouverte à toutes et tous, et surtout à tous les niveaux, la Blocks League transforme chaque étape en événement culturel DJ sets, Food Court, village partenaires et l’incontournable After Party.





Si le top niveau se bat pour les tickets, la finale reste ouverte à l’inscription pour toute la communauté. .

Esplanade Gisèle Halimi 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur g.cartron@evzer-agency.com

After electrifying the capital for its first edition, the Blocks League is teaming up with Nike for a season 2 that will shake up urban running by becoming a national event, taking in Paris, Marseille and Lille.

