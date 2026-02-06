BLOCUS Cabestany
BLOCUS Cabestany vendredi 27 mars 2026.
BLOCUS
19 Avenue du 19 Mars 1962 Cabestany Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Cette pièce de théâtre, proche du conte accompagnée d’une touche chorégraphique hip-hop, est une satire sociale qui se déroule dans une ville imaginaire dont la seule activité économique tourne autour d’une fabrique alimentaire.
.
19 Avenue du 19 Mars 1962 Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 36 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This story-like play, with a hip-hop choreographic touch, is a social satire set in an imaginary town whose only economic activity revolves around a food factory.
L’événement BLOCUS Cabestany a été mis à jour le 2026-02-06 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME