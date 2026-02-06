BLOCUS

19 Avenue du 19 Mars 1962 Cabestany Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Cette pièce de théâtre, proche du conte accompagnée d’une touche chorégraphique hip-hop, est une satire sociale qui se déroule dans une ville imaginaire dont la seule activité économique tourne autour d’une fabrique alimentaire.

.

19 Avenue du 19 Mars 1962 Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 36 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This story-like play, with a hip-hop choreographic touch, is a social satire set in an imaginary town whose only economic activity revolves around a food factory.

L’événement BLOCUS Cabestany a été mis à jour le 2026-02-06 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME