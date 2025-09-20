Blois au temps de Jaurès Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois

Réservation à partir du lundi 8 septembre.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Quels rapports entre Jaurès et l’histoire de Blois ? Au premier abord, les raisons de l’évoquer ne sont pas évidentes… Et pourtant ! C’est une figure incontournable de la France du XIXe siècle et du début du XXe siècle. On trouve ainsi à l’échelle de la ville, ses combats et les thèmes qui ont jalonné sa vie.

Stand Ville d'Art et d'Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32

Photographie de Nadar