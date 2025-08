Blois Ville d’Art et d’Histoire Apéro avec vue Blois

Blois Loir-et-Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-16 17:30:00

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16 2025-08-30

Depuis l’une des plus anciennes tours du château, ouverte exceptionnellement, profitez du panorama imprenable sur la ville et son fleuve majestueux où l’histoire de Blois vous sera dévoilée autour d’un apéritif local et convivial.

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33

English :

From one of the castle?s oldest towers, exceptionally open, enjoy a breathtaking panorama of the city and its majestic river, where the history of Blois will be revealed over a convivial local aperitif.

German :

Von einem der ältesten Türme des Schlosses aus, der ausnahmsweise geöffnet ist, genießen Sie den atemberaubenden Blick auf die Stadt und ihren majestätischen Fluss, wo Ihnen die Geschichte von Blois bei einem lokalen und geselligen Aperitif näher gebracht wird.

Italiano :

Da una delle torri più antiche del castello, che sarà aperta su prenotazione, godrete di una vista panoramica mozzafiato sulla città e sul suo maestoso fiume, dove la storia di Blois vi sarà svelata durante un aperitivo locale.

Espanol :

Desde una de las torres más antiguas del castillo, que se abrirá por acuerdo especial, disfrute de una impresionante vista panorámica de la ciudad y de su majestuoso río, donde se le revelará la historia de Blois en torno a un agradable aperitivo local.

