Blois Ville d’Art et d’Histoire Balade à 2 voix entre patrimoine naturel et architectural Blois

Blois Loir-et-Cher

Gratuit

Gratuit

Vendredi 2025-08-08

2025-08-08 2025-08-22

Découverte d’un quartier de Blois en compagnie d’un guide-conférencier et d’un animateur du Muséum d’histoire naturelle regards croisés sur les patrimoines naturels et bâtis,

Muséum d’histoire naturelle regards croisés sur les patrimoines naturels et bâtis, en empruntant les rues et ruelles, à la recherche d’anecdotes et de trésors cachés ! 0 .

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 21 00 museum@blois.fr

English :

Discover a district of Blois in the company of a guide and an interpreter from the Natural History Museum: a cross-view of natural and built heritage,

German :

Entdeckung eines Viertels von Blois in Begleitung eines Fremdenführers und eines Betreuers des Naturhistorischen Museums: Gekreuzte Blicke auf das natürliche und das bauliche Erbe,

Italiano :

Scoprite un quartiere di Blois in compagnia di una guida e di un interprete del Museo di Storia Naturale: uno spaccato del patrimonio naturale ed edilizio,

Espanol :

Descubra un barrio de Blois en compañía de un guía y un intérprete del Museo de Historia Natural: una muestra del patrimonio natural y construido,

