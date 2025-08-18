Blois Ville d’Art et d’Histoire Escape game urbain « À la recherche des brevets Poulain » Blois

Venez résoudre les énigmes pour retrouver les brevets qui protègent les recettes Poulain, tout en découvrant la vie de son fondateur Victor-Auguste Poulain.

Blois Ville d’Art et d’Histoire Escape game urbain « À la recherche des brevets Poulain ». Venez résoudre les énigmes pour retrouver les brevets qui protègent les recettes Poulain, tout en découvrant la vie de son fondateur Victor-Auguste Poulain. Un sac à dos verrouillé par 8 cadenas et rempli d’objets divers vous sera remis en début de jeu avant de partir en autonomie, guidé par un livret de route. Vous marcherez dans les pas de Victor-Auguste Poulain, de ses débuts de chocolatier à son usine dans le centre-ville de Blois. 27 .

English :

Come and solve the riddles to find the patents that protect Poulain recipes, while discovering the life of its founder: Victor-Auguste Poulain.

German :

Lösen Sie die Rätsel, um die Patente zu finden, die die Poulain-Rezepte schützen, und lernen Sie dabei das Leben des Gründers kennen: Victor-Auguste Poulain.

Italiano :

Venite a risolvere gli enigmi per trovare i brevetti che proteggono le ricette Poulain, scoprendo la vita del suo fondatore: Victor-Auguste Poulain.

Espanol :

Venga a resolver los enigmas para encontrar las patentes que protegen las recetas de Poulain, mientras descubre la vida de su fundador: Victor-Auguste Poulain.

