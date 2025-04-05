Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite guidée à la découverte de Blois Blois
Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite guidée à la découverte de Blois Blois samedi 11 avril 2026.
Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite guidée à la découverte de Blois
Blois Loir-et-Cher
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Aventurez-vous dans les rues au charme pittoresque de Blois avec un guide-conférencier qui vous contera l’histoire de la ville et de ses habitants. Vous découvrirez ce que sont les degrés de Blois, qui était Denis Papin, ou encore d’où vient le chocolat Poulain !
Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite guidée à la découverte de Blois. Aventurez-vous dans les rues au charme pittoresque de Blois avec un guide-conférencier qui vous contera l’histoire de la ville et de ses habitants. Vous découvrirez ce que sont les degrés de Blois, qui était Denis Papin, ou encore d’où vient le chocolat Poulain ! 4 .
Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33
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English :
Venture into the picturesque streets of Blois with a guide who will tell you all about the history of the town and its inhabitants. Find out about the degrees of Blois, who Denis Papin was, and where Poulain chocolate comes from!
L’événement Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite guidée à la découverte de Blois Blois a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT41
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