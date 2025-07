Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite guidée Blois by night Blois

Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite guidée Blois by night Blois samedi 9 août 2025.

Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite guidée Blois by night

Blois Loir-et-Cher

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-09

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-09 2025-08-23

À la tombée de la nuit, découvrez Blois comme vous ne l’avez jamais vue ! Vous pourrez déambuler dans la ville accompagné d’un guide-conférencier qui vous aidera à percer les mystères de cette ville royale.

Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite guidée Blois by night. À la tombée de la nuit, découvrez Blois comme vous ne l’avez jamais vue ! Vous pourrez déambuler dans la ville accompagné d’un guide-conférencier qui vous aidera à percer les mystères de cette ville royale. 4 .

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33

English :

As night falls, discover Blois as you’ve never seen it before! Stroll through the town accompanied by a guide who will help you unravel the mysteries of this royal city.

German :

Entdecken Sie Blois bei Einbruch der Dunkelheit, wie Sie es noch nie zuvor gesehen haben! Sie können in Begleitung eines Fremdenführers durch die Stadt schlendern, der Ihnen hilft, die Geheimnisse dieser königlichen Stadt zu lüften.

Italiano :

Al calar della sera, scoprite Blois come non l’avete mai vista prima! Passeggiate per la città accompagnati da una guida che vi aiuterà a svelare i misteri di questa città reale.

Espanol :

Al caer la noche, descubra Blois como nunca antes la había visto Pasee por la ciudad acompañado por un guía que le ayudará a desentrañar los misterios de esta ciudad real.

L’événement Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite guidée Blois by night Blois a été mis à jour le 2025-07-29 par ADT41