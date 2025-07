Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite guidée Blois royale et ses fontaines Blois

Blois Loir-et-Cher

Début : Jeudi 2025-08-28

fin : 2025-08-28

2025-08-28

Comment circulait l’eau autrefois ? Comment la ville et ses habitants y avaient-ils accès ? Partez sur les chemins de l’eau à Blois, de l’ancien réservoir dit le Gouffre aux fontaines publiques et privées.

Blois médiévale et Renaissance. Comment circulait l'eau autrefois ? Comment la ville et ses habitants y avaient-ils accès ? Partez sur les chemins de l'eau à Blois, de l'ancien réservoir dit le Gouffre aux fontaines publiques et privées.

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33

English :

How did water circulate in the past? How did the town and its inhabitants access it? Follow the paths of water in Blois, from the old reservoir known as « le Gouffre » to public and private fountains.

German :

Wie zirkulierte das Wasser früher? Wie hatten die Stadt und ihre Bewohner Zugang dazu? Begeben Sie sich auf die Pfade des Wassers in Blois, vom alten Wasserreservoir « le Gouffre » bis hin zu öffentlichen und privaten Brunnen.

Italiano :

Come circolava l’acqua in passato? Come la città e i suoi abitanti vi accedevano? Seguite il percorso dell’acqua a Blois, dall’antica cisterna detta « le Gouffre » alle fontane pubbliche e private.

Espanol :

¿Cómo circulaba el agua en el pasado? ¿Cómo accedían a ella la ciudad y sus habitantes? Siga la ruta del agua en Blois, desde el antiguo embalse conocido como « le Gouffre » hasta las fuentes públicas y privadas.

