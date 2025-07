Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite guidée Hôtels particuliers et maisons Renaissance Blois

Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite guidée Hôtels particuliers et maisons Renaissance Blois jeudi 7 août 2025.

Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite guidée Hôtels particuliers et maisons Renaissance

Blois Loir-et-Cher

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-07

fin : 2025-08-07

Date(s) :

2025-08-07

Comment construisait-on à Blois, à l’époque de Louis XII et de François Ier ? Découverte des transformations de la ville à la Renaissance avec l’apparition des hôtels particuliers et des maisons du XVIe siècle.

Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite guidée Hôtels particuliers et maisons Renaissance. Blois médiévale et Rennaissance. Comment construisait-on à Blois, à l’époque de Louis XII et de François Ier ? Découverte des transformations de la ville à la Renaissance avec l’apparition des hôtels particuliers et des maisons du XVIe siècle. 4 .

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33

English :

How did people build in Blois during the reign of Louis XII and François I? Discover how the town was transformed during the Renaissance, with the appearance of mansions and 16th-century houses.

German :

Wie baute man in Blois zur Zeit von Ludwig XII. und Franz I.? Entdecken Sie die Veränderungen der Stadt während der Renaissance mit der Entstehung von Stadthäusern und Häusern aus dem 16.

Italiano :

Come si costruiva a Blois all’epoca di Luigi XII e Francesco I? Scoprite come la città si è trasformata durante il Rinascimento, con la comparsa di palazzi e case del XVI secolo.

Espanol :

¿Cómo se construía en Blois en tiempos de Luis XII y Francisco I? Descubra cómo se transformó la ciudad durante el Renacimiento, con la aparición de mansiones y casas del siglo XVI.

L’événement Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite guidée Hôtels particuliers et maisons Renaissance Blois a été mis à jour le 2025-07-29 par ADT41