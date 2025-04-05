Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite guidée Hôtels particuliers et maisons Renaissance Blois
Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite guidée Hôtels particuliers et maisons Renaissance Blois samedi 2 mai 2026.
Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite guidée Hôtels particuliers et maisons Renaissance
Blois Loir-et-Cher
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 16:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Comment construisait-on à Blois, à l’époque de Louis XII et de François Ier ? Découverte des transformations de la ville à la Renaissance avec l’apparition des hôtels particuliers et des maisons du XVIe siècle.
Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite guidée Hôtels particuliers et maisons Renaissance. Blois médiévale et Rennaissance. Comment construisait-on à Blois, à l’époque de Louis XII et de François Ier ? Découverte des transformations de la ville à la Renaissance avec l’apparition des hôtels particuliers et des maisons du XVIe siècle. 4 .
Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33
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English :
How did people build in Blois during the reign of Louis XII and François I? Discover how the town was transformed during the Renaissance, with the appearance of mansions and 16th-century houses.
L’événement Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite guidée Hôtels particuliers et maisons Renaissance Blois a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT41
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