Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite guidée Le quartier de la chocolaterie Poulain Blois

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : Jeudi 2025-08-14

2025-08-14

Blois XIXème. Auguste Poulain a rêvé de fonder un empire du chocolat. C’est cette histoire que nous vous proposons de découvrir à travers le quartier et les bâtiments de son ancienne usine.

English :

19th century Blois. Auguste Poulain dreamed of founding a chocolate empire. We invite you to discover this story through the neighborhood and the buildings of his former factory.

German :

Blois im 19. Jahrhundert. Auguste Poulain träumte davon, ein Schokoladenimperium zu gründen. Diese Geschichte möchten wir Ihnen anhand des Viertels und der Gebäude seiner ehemaligen Fabrik näher bringen.

Italiano :

Blois, XIX secolo. Auguste Poulain sognava di fondare un impero del cioccolato. Vi invitiamo a scoprire questa storia attraverso il quartiere e gli edifici della sua ex fabbrica.

Espanol :

Blois, siglo XIX. Auguste Poulain soñaba con fundar un imperio chocolatero. Le invitamos a descubrir esta historia a través del barrio y los edificios de su antigua fábrica.

