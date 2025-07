Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite guidée Les coups de coeur du guide Blois

Blois Loir-et-Cher

Début : Jeudi 2025-08-21

fin : 2025-08-21

2025-08-21

Laissez-vous conter Blois par les guides conférenciers de la ville d’art et d’histoire. Ils vous mèneront dans leurs endroits favoris. Car ne parle t-on pas le mieux de ce que l’on aime le plus ?

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33

English :

Let the city?s art and history guides tell you all about Blois. They’ll take you to their favorite places. After all, isn?t it best to talk about what you like best?

German :

Lassen Sie sich Blois von den Fremdenführern der Stadt der Kunst und Geschichte erzählen. Sie führen Sie zu ihren Lieblingsplätzen. Denn spricht man nicht am besten über das, was man am meisten liebt?

Italiano :

Lasciate che le guide artistiche e storiche della città vi raccontino tutto su Blois. Vi porteranno nei loro luoghi preferiti. Dopotutto, non è meglio parlare di ciò che vi piace di più?

Espanol :

Deje que los guías de arte e historia de la ciudad le cuenten todo sobre Blois. Le llevarán a sus lugares favoritos. Al fin y al cabo, ¿no es mejor hablar de lo que más le gusta?

