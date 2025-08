Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite sur les traces d’Arsène Lupin Blois

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : Dimanche 2025-08-10 16:30:00

2025-08-10 2025-08-17

Visite théâtralisée. Arsène Lupin, né à Blois ? C’est en tout cas ce qu’écrit Maurice Leblanc dans Les Dents du Tigre. Mais le petit-fils d’Arsène a des doutes…

Blois Ville d’Art et d’Histoire Visite sur les traces d’Arsène Lupin. Visite théâtralisée. Arsène Lupin, né à Blois ? C’est en tout cas ce qu’écrit Maurice Leblanc dans Les Dents du Tigre. Mais le petit-fils d’Arsène a des doutes… À ses côtés, partez sur les traces de son illustre ancêtre avec pour seuls indices une médaille, une carte postale ancienne et surtout une énigme laissée par le gentleman cambrioleur… Alors, blésois ou non ? 7 .

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33

English :

Dramatized visit. Arsène Lupin, born in Blois? At least, that’s what Maurice Leblanc wrote in Les Dents du Tigre. But Arsène?s grandson has his doubts?

German :

Besuch mit theatralischer Darstellung. Arsène Lupin, geboren in Blois? Das schreibt zumindest Maurice Leblanc in Les Dents du Tigre (Die Zähne des Tigers). Doch Arènes Enkel hat Zweifel

Italiano :

Visita drammatizzata. Arsène Lupin è nato a Blois? Almeno, così scrive Maurice Leblanc in Les Dents du Tigre. Ma il nipote di Arsène ha dei dubbi?

Espanol :

Visita teatralizada. ¿Nació Arsène Lupin en Blois? Al menos, eso escribió Maurice Leblanc en Les Dents du Tigre. Pero el nieto de Arsène tiene sus dudas?

