Blois, ville fortifiée Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois

Blois, ville fortifiée Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois samedi 20 septembre 2025.

Blois, ville fortifiée 20 et 21 septembre Stand Ville d’Art et d’Histoire Loir-et-Cher

Réservation à partir du lundi 8 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Blois se dote de fortifications dès le XIIe siècle. Aujourd’hui les traces des remparts de la ville sont encore visibles : tours, murs et rues dessinent la cité du Moyen-Age.

Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 [{« type »: « phone », « value »: « 0254903333 »}] Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année.

Blois se dote de fortifications dès le XIIe siècle. Aujourd’hui les traces des remparts de la ville sont encore visibles : tours, murs et rues dessinent la cité du Moyen-Age.

© Ville de Blois