Blond and blond and blond place François Mitterrand Saint-Martin-de-Crau

Blond and blond and blond

Samedi 15 novembre 2025 de 20h30 à 21h50. place François Mitterrand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 21:50:00

Date(s) :

2025-11-15

Venez nombreux vous réjouir du nouvel et fringant opus de vos 3 suédois au cœur plus hexagonal que jamais…

Pourquoi crever seul quand on peut mourir ensemble ?

Nostramagnus, le célèbre astrologue suédois, le répète depuis 8000 ans déjà Le monde sera bientôt un vaste désert putride et bouillant. Alors profitons de la plage immense qui se déverse devant nous, et fredonnons les plus belles chansons apocalyptiques des Blond and Blond and Blond. .

place François Mitterrand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

English :

Come one, come all to rejoice in the frisky new opus from your 3 Swedes, whose heart is more French than ever…

German :

Kommen Sie zahlreich und freuen Sie sich auf das neue, schneidige Opus der drei Schweden, deren Herz mehr hexagonal als je zuvor schlägt…

Italiano :

Venite tutti a godervi la nuova e affascinante opera dei vostri 3 svedesi con un cuore più francese che mai…

Espanol :

Vengan todos a disfrutar de la nueva y elegante obra de sus 3 suecos con un corazón más francés que nunca…

L’événement Blond and blond and blond Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2025-09-18 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)