Blond Neil Young salle des 3 îles Indre

Blond Neil Young salle des 3 îles Indre vendredi 21 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-21 20:00 – 22:30

Gratuit : non 12 € Réservation possible sur https://www.indre44.fr

Blond Neil Young (BNY) est un spectacle musical consacré au chanteur canadien Neil Young. Tout le monde connaît sa musique, mais peu de gens connaissent l’homme. Stéphane Louvain (The Little Rabbits, French Cowboy, Le Ballon Rouge…) entouré de six musiciens de grande classe, raconte, à base d’anecdotes, ses passions, ses rencontres, ses engagements, ses enregistrements, sa vie à travers ses morceaux emblématiques. Parfois gravement mais toujours avec humour, ce spectacle musical est l’occasion de fêter les 80 printemps du monsieur. Musiciens : Stéphane Louvain (chant, guitare, harmonica) — Éric Pifeteau (batterie) — Benoît Guchet (basse) — Enid Gay (piano, orgue) — Vassili Caillosse (guitare, banjo, pédale steel) — Émilie Bernard (chœurs) — Richard Billon (chœurs, percussions). Bar et petite restauration sur place.

salle des 3 îles Indre 44610

http://www.indre44.fr