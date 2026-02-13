Blonde Redhead + Ojard – Saison Lieu Unique, Le Lieu Unique Nantes, Nantes

Blonde Redhead + Ojard – Saison Lieu Unique Mardi 17 février, 20h00 Le Lieu Unique Nantes Loire-Atlantique

20 € à 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-17T20:00:00+01:00 – 2026-02-17T22:00:00+01:00

Fin : 2026-02-17T20:00:00+01:00 – 2026-02-17T22:00:00+01:00

Concert debout

Blonde Redhead : Par sa grâce naturelle, sa créativité et son caractère cosmopolite, le trio Blonde Redhead a toujours paru flotter au-dessus de la scène rock américaine qui l’a vu naître il y a trois décennies.

Initialement repérée par le batteur de Sonic Youth, Steve Shelley, la musique du groupe a eu plusieurs vies, conviant dans son rock électrique des influences mélodiques issues de la pop des années 1960, de la dream pop ou du shoegaze. Magnifiée par les voix entremêlées de Kazu Makino et d’Amedeo Pace, la musique de Blonde Redhead est un fourmillement d’idées et de sensations, où souffle toujours un léger vent de mélancolie. C’est celle-ci qui a donné naissance à leur dernier album, « Sit Down For Dinner », inspiré par une phrase de « L’Année de la pensée magique » de la romancière américaine Joan Didion et l’éloignement familial infligé par la crise sanitaire. Recentré autour de la relation unissant les trois musiciens, ce nouvel opus est un des plus réussis du groupe, conjuguant des mélodies intemporelles à une vulnérabilité assumée, dans un songwriting plus honnête que jamais.

Ojard : Sous le nom d’Ojard, Maxime Daoud tisse une musique contemplative et cinématographique qui mêle textures acoustiques et électroniques pour créer des paysages sonores sensibles et suspendus.

En audio-description.

Le Lieu Unique Nantes Quai Ferdinand Favre, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lelieuunique.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lelieuunique.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 12 14 34 »}]

Concert

Blonde Redhead © Charles Billot