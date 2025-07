Blonde Redhead – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes

Blonde Redhead – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes mardi 17 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-17 20:00 –

Gratuit : non 20 € à 30 € 20 € à 30 € Billetterie :- lelieuunique.com- au Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public

Concert debout Par sa grâce naturelle, sa créativité et son caractère cosmopolite, le trio Blonde Redhead a toujours paru flotter au-dessus de la scène rock américaine qui l’a vu naître il y a trois décennies. Initialement repérée par le batteur de Sonic Youth, Steve Shelley, la musique du groupe a eu plusieurs vies, conviant dans son rock électrique des influences mélodiques issues de la pop des années 1960, de la dream pop ou du shoegaze. Magnifiée par les voix entremêlées de Kazu Makino et d’Amedeo Pace, la musique de Blonde Redhead est un fourmillement d’idées et de sensations, où souffle toujours un léger vent de mélancolie. C’est celle-ci qui a donné naissance à leur dernier album, « Sit Down For Dinner », inspiré par une phrase de L »’Année de la pensée magique » de la romancière américaine Joan Didion et l’éloignement familial infligé par la crise sanitaire. Recentré autour de la relation unissant les trois musiciens, ce nouvel opus est un des plus réussis du groupe, conjuguant des mélodies intemporelles à une vulnérabilité assumée, dans un songwriting plus honnête que jamais. En audio-description.

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/