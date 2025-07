Blondin et la bande des terriens à la guinguette Alma Auriac-sur-Dropt

Blondin et la bande des terriens à la guinguette Alma Auriac-sur-Dropt vendredi 18 juillet 2025.

Auriac-sur-Dropt Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-18

2025-07-18

Blondin et la bande des terriens vous donne rendez-vous le vendredi 18 juillet à la Guinguette Alma pour un concert plein de charme et d’énergie.

Au programme rock énergique, accordéon inventif, forte rythmique dans une ambiance festive et contagieuse.

Ne manquez pas cette occasion de vibrer au rythme de leur musique envoûtante ! .

Auriac-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 24 62

