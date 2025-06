Blonville fête l’été Place du marché Blonville-sur-Mer 28 juin 2025 15:30

Blonville-sur-Mer célèbre l’arrivée de l’été !

Au programme :

15h30 Démonstration des élèves de l’école de danse classique de Noëlle Pique

16h Démonstration et initiation à la danse country avec le groupe West Coast Country

17h Concert avec les enfants de l’école-rock de David Boutherre

19h à 21h Apéro-concert avec David Boutherre (variétés françaises et internationales)

21h à 1h00 Repas et bal avec DJ Chris

Place du marché Boulevard Marcel Lechanteur

Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 7 72 72 13 27 animations.blonville@gmail.com

English : Blonville fête l’été

Blonville-sur-Mer celebrates the arrival of summer!

On the program:

3:30 pm: Demonstration by students of Noëlle Pique?s ballet school

4pm: Demonstration and introduction to country dancing by the « West Coast Country » group

5pm: Concert by children from David Boutherre?s rock school

7pm to 9pm: Apéro-concert with David Boutherre (French and international variety)

9pm to 1am: Dinner and dance with DJ Chris

German : Blonville fête l’été

Blonville-sur-Mer feiert die Ankunft des Sommers!

Auf dem Programm stehen:

15:30 Uhr: Vorführung der Schülerinnen und Schüler der Ballettschule von Noëlle Pique

16 Uhr: Vorführung und Einführung in den Country-Tanz mit der Gruppe « West Coast Country »

17 Uhr: Konzert mit den Kindern der Rockschule von David Boutherre

19.00 bis 21.00 Uhr: Aperitif-Konzert mit David Boutherre (französische und internationale Varietäten)

21.00 bis 1.00 Uhr: Essen und Tanz mit DJ Chris

Italiano :

Blonville-sur-Mer festeggia l’arrivo dell’estate!

In programma:

ore 15.30: Dimostrazione degli allievi della scuola di danza di Noëlle Pique

ore 16.00: Dimostrazione e introduzione alla danza country con il gruppo « West Coast Country »

ore 17.00: Concerto dei bambini della scuola di rock di David Boutherre

19.00-9.00: Concerto aperitivo con David Boutherre (varietà francese e internazionale)

dalle 21.00 all’1.00: cena e ballo con DJ Chris

Espanol :

Blonville-sur-Mer celebra la llegada del verano

En el programa:

15.30 h: Demostración a cargo de los alumnos de la escuela de ballet de Noëlle Pique

16.00 h: Demostración e iniciación al baile country con el grupo « West Coast Country

17.00 h: Concierto de los niños de la escuela de rock de David Boutherre

19.00 h a 21.00 h: Concierto de aperitivo con David Boutherre (variedades francesas e internacionales)

21.00 h a 1.00 h: Cena y baile con DJ Chris

