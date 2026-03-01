BLOODFLOWER Conservatoire Mayenne Communauté Mayenne

BLOODFLOWER

Conservatoire Mayenne Communauté 396 Rue Volney Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

RDV au conservatoire de Mayenne pour une représentation de Bloodflower.

Bloodflower, c’est l’énergie et la créativité de deux sœurs québécoises, offrant une performance envoûtante avec un mélange audacieux de blues, soul et même de rap.

Sur scène, nous donnons vie à une fusion captivante grâce au violon, au cajun, à la basse et à une cigar box. Chaque note est pensée pour hypnotiser l’audience, comme le chant des sirènes.

Tout public

Gratuit .

Conservatoire Mayenne Communauté 396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 70

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English :

Rendezvous at the Conservatoire de Mayenne for a performance of Bloodflower.

L’événement BLOODFLOWER Mayenne a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Mayenne Co