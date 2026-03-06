Bloody start up le 360 Rennes Samedi 4 avril, 20h00 Ille-et-Vilaine

8euros tarif plein, 5euros tarif réduit, 2,5 euros tarif sortir

Spectacle de théâtre d’improvisation

Une start up innovante, une équipe motivée, des tensions, des secrets inavouables, un séminaire, et des règlements de compte sanguinolants. Bloody start up, un spectacle improvisé créé et mis en scène par Laurent Mazé (compagnie Points Sensibles) et interprété par la Turi Ukwa. Entre thriller psychologique et slasher, un hommage a screen de Wes Craven. Attention, ça va saigner.

le 360 6 cours des alliés, rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



