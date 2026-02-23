Bloodysanji Le Rex de Toulouse Toulouse Jeudi 19 mars, 19h30 Pré-ventes : 18€, Sur place : 20€

Toulouse, prépare toi à accueillir un rappeur qui mêle les codes du concert et de la rave : Bloodysanji

**Blaster Regarts présente Bloodysanji**

(_Rap français_)

BLOODYSANJI, éclaire la scène avec un style sombre et viscéral.

Originaire des profondeurs de l’underground, il explore une trap percutante où infusent des influences de musiques électroniques abrasives.

Sur scène, Bloodysanji transcende le format classique du live rap en hybridant les codes du concert et de la rave, livrant des shows physiques, imprévisibles, traversés par une énergie magnétique, quasi animale.

Son identité musicale, aussi brute qu’introspective, transforme ses luttes intérieures en récits puissants. Il y étale sa rage et son envie de revanche, face aux discriminations et négligences qu’il a vécues.

Cette plume acérée et ces productions envoûtantes signées de son compositeur fétiche Idée Noire résonnent auprès d’une génération en quête d’authenticité. Ensemble, ils produisent « GRABUGE VACARME », un nouvel EP où se confrontent violence contenue et pulsations électroniques, avec en invités H JeuneCrack et l’icône du mouvement French Touch, Brodinski, comme un symbole.

**TARIFS :**

Pré-ventes : 18€

Sur place : 20€

[Infos & billetterie](https://regarts.eu/billetterie/evenement/bloodysanji/6989e44e94ed47f655de1496)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-19T19:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-19T22:45:00.000+01:00

https://shotgun.live/fr/events/bloody-sanji?utm_source=site-web

Le Rex de Toulouse 15 avenue Honoré Serres Amidonniers / Compans-Caffarelli Toulouse 31000 Haute-Garonne



