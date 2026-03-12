Bloom & Beats La Ferme Chapouton Grignan

Bloom & Beats

La Ferme Chapouton 45 Rue du Grand Faubourg, 26230 Grignan Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10 02:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Plongez dans une ambiance florale et festive pour une nuit où la musique et le printemps se rencontrent. Une décoration immersive inspirée de la nature, une atmosphère élégante et des beats qui vont vous faire danser.



Line-up

• DJette Beverly

• DJ A

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La Ferme Chapouton 45 Rue du Grand Faubourg, 26230 Grignan Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes vsprod.event@tutanota.com

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English :

Immerse yourself in a floral and festive atmosphere for a night where music and spring meet. An immersive decor inspired by nature, an elegant atmosphere and beats that will make you dance.



Line-up

? DJette Beverly

? DJ A

L’événement Bloom & Beats Grignan a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes