BLOOM FESTIVAL

DIVERS LIEUX Tournefeuille Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

Le BLOOM Festival célèbre sa 5e édition. Spectacles, ateliers, DJ set un week-end au cœur de la création chorégraphique pour fêter ensemble le printemps !

Bien loin d’étroits étiquetages esthétiques, le BLOOM célèbre au contraire les noces sauvages des corps avec des temps et des espaces aussi lointains que proches, aussi ancestraux que futuristes. Pour trois jours, les corps dansent, pavanent, se déploient, et irriguent la ville d’une sève nouvelle. Des artistes d’Europe et d’ailleurs viennent éblouir vos rétines et vos sens autant qu’aiguiser vos perceptions et vos réflexions dans ce monde. Ils et elles nous rappellent que l’art vivant est plus que jamais indispensable. Au programme: des spectacles, des performances, des rencontres, des ateliers de pratique, un DJ set… Une multitude de moments festifs pour dénominateur commun la danse !

Le festival vous donne rendez-vous dans différentes lieux L’Escale & Bistrot de l’Escale (Place Roger Panouse), place de la Mairie et au Studio de danse ( impasse Max Baylac).

Retrouvez la toute la programmation sur le site internet du festival. .

DIVERS LIEUX Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The BLOOM Festival celebrates its 5th edition. Shows, workshops, DJ sets: a weekend at the heart of choreographic creation to celebrate spring together!

L’événement BLOOM FESTIVAL Tournefeuille a été mis à jour le 2026-02-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE