Bloomimals Galerie de l’Ancienne Poste Toucy

Après sa première exposition personnelle à New York en début d’année, la jeune artiste émergente Ahryun Lee revient en fin d’année à la galerie, qui lui avait offert sa toute première exposition en France en 2022. Ahryun Lee confirme son talent et son potentiel plastique à travers une vingtaine d’œuvres spécialement créées pour l’événement. Vernissage le samedi 8 novembre 2025 à partir de 18h, en présence de l’artiste .

Galerie de l’Ancienne Poste 24 Rue Philippe Verger Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 33 00 contact@galerie-ancienne-poste.com

